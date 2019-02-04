【歐國盃外圍賽】德國大捷出線　卻奧斯：非奪標熱門　荷蘭入決賽周　雲迪積克：準備爭冠　 (22:37)

賽前C組排第2的德國隊，需至41分鐘才藉馬菲亞斯真達乖巧地以後腳打開紀錄，也是這慕遜加柏後衛的首個國際賽入球。德國隊的哥列斯卡在49分鐘再入一球，加上中場拍檔卻奧斯在55和83分鐘梅開二度，令「日耳曼軍團」以4球淨勝客軍白俄羅斯隊。值得一提的是，主隊隊長門將紐亞此役下半場曾擋出敵軍12碼。德國隊賽後7戰得18分，多第3的北愛爾蘭5分下提早出線。

然而卻奧斯指球隊問題仍多：「己隊先開紀錄前遇上不少困難。總的來說，我們的表現是好的，但不會是歐洲冠軍熱門球隊。」教練路維則說：「我們達標。球隊表現良好，有一些好的結合表現，入了4球。每件事都難完美。整體而言，我是高興的。」

荷蘭隊則收起前鋒迪比及中場韋拿杜姆下驚險出線。北愛隊中場史提芬戴維斯曾上半場操刀極刑一飛冲天，終在主場與「橙軍」互交白卷，後者賽後少德國隊兩分跌落次席，但仍雙雙出線。客軍中堅華基爾雲迪積克說：「這是一場艱辛戰役。戴維斯運滯，對我們是好事，更衣室內為重返大賽而充滿歡樂。這是意義重大的，希望荷蘭人也感受到。我們已錯過兩次大賽（2018年世界盃和2016年歐國盃），定要為這次歐國盃做好準備，獻出表現。」

此外，克羅地亞隊上半場先失下，仍憑中場尼高拉華錫、前鋒般奴柏高域及翼鋒比列錫下半場建功，主場以3：1反勝斯洛伐克隊，賽後8戰得17分，拋離作客以2：0輕取亞塞拜疆隊的第3位威爾斯6分，取得決賽周入場劵。G組次席奧地利隊則以2：1挫北馬其頓隊，多第3的斯洛文尼亞隊5分而馬到功成。

其他報道：【香港羽毛球公開賽】紅館內沉着應戰 世巡賽開齋 李卓耀盼與伍家朗攜手征東奧

其他報道：【澳門大賽車:有片】18歲荷蘭小將爆冷奪F3世盃 佛羅絲壞車退賽