【ATP年終賽】費達拿無憾4強出局　「三巨頭有力添佳績」　特薛斯柏斯堤安姆爭首冠　 (16:27)

ATP年終賽決賽 特薛斯柏斯vs.堤安姆 now636台 明晨02：00直播

年終賽今晨上演兩場4強賽，費達拿原本希望改寫自己保持的歷史，爭取第7項年終賽男單冠軍，但面對希臘的年輕新星特薛斯柏斯，終以盤數3：6、4：6敗陣，無緣決賽。賽後再被問及網壇新勢力，費達拿稱：「每年這個時候都要回答類似問題，但老實說，今年競爭確實是很激烈。不過，當你看看近年坐過一哥寶座的人，依舊是佐高域、拿度或者是我，我們不能回到從前般年輕，但機會不會因而減少，因為我們都打得更好。」費達拿承認，年輕一代正在成熟，但要贏得大滿貫錦標，才能更上一層樓。

至於奧地利的堤安姆緊接在另一場4強，以盤數7：5、6：3輕取德國的阿歷山大薩維利夫，粉碎對手衛冕夢。堤安姆明晨與特薛斯柏斯合演決賽，同樣要爭取個人首座年終賽冠軍。

其他報道：【國際游泳聯賽】何詩蓓兩破短池亞洲紀錄 第5站首天即掃1金1銅

其他報道：【羽毛球】李卓耀再挫強手香港站坐亞望冠 明日爭做土炮冠軍第二人