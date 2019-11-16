【羽毛球】李卓耀再挫強手香港站坐亞望冠　明日爭做土炮冠軍第二人 (21:22)

二人此前只在去年初的印度公開賽交手，東道主施里簡夫當時以直落兩局取勝；時隔22個月，今日輪到李卓耀主場出擊。雖然紅館附近交通仍未回復正常，但觀眾席仍坐滿近七成，亦有球迷高舉「李卓耀加油」、「香港加油」等標語，為一連數日打出驚喜的李卓耀打氣。

李卓耀在歡呼聲中登場，開局形勢亦佔優，一口氣連取4分，再拉開至9：1，結果未曾落後下先贏一局21：9。不過換邊後形勢逆轉，施里簡夫一直領前，李卓耀在扳平6：6後未能反超前。施里簡夫領戰至20：15時，李卓耀未有氣餒連追5個決勝分，雙方其後4次刁時，最終李卓耀以25：23反勝。贏波一刻掌聲如雷，李卓耀卻呆了半晌後，才激動慶祝，又和前兩天一樣，指着左襟的區旗向球迷致意。

李卓耀形容打入決賽已如夢想成真，談及次局處於劣勢下反勝，他解釋當時心情：「第一局對手比我緊張，但第二局自己因為想贏，反而緊張起來，後來放鬆反而一分一分追回來，自己也不禁在笑，有點不敢置信和驚喜，因為我其實已在思考第三局的戰術。」

連挫3名強敵闖關，明天決賽對手將是印尼隊的種子球手，他盼汲取今仗的心態轉變，明日輕裝上陣：「第一次在主場及高級別比賽入決賽，心情難免緊張，但一定要相信自己，明天也要放鬆面對，專心做好自己。」

不論是10年前首場入場觀戰，或是3年前目擊師兄伍家朗奪標時，李卓耀又笑說，從未敢想像自己有此佳績：「小時候只在康文署的木地板球場練波，只希望有一打入紅館；3年前在16強敗予師兄，心裏是高興能為他開路，最後很開心他能奪冠，但自己沒有多想。」

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