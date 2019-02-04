【世界盃外圍賽】港足復操備戰柬埔寨　本田圭佑領軍到埗「香港未如想像般危險」 (20:20)

身處外圍賽C組的港足暫時累積2和2負，之前在友賽亦不敵中華台北隊，在麥柏倫麾下未曾獲勝，不過對巴林隊一戰首次錄得零失球。守將羅素指球隊對此期待已久，亦展示了紀律，亦盛讚首次為大港腳正選的拍檔梁諾恆：「當我們2016年在南華做隊友時，他已經非常專業，很努力，過去兩季在富力R&F也表現相當好，完全值得上陣。」

港足今年9月時作客柬埔寨被逼和1：1，羅素指今場比賽進攻要更冒險，翼鋒鍾偉強則說：「始終今次是主場，在全香港人面前，希望可以取得世界盃外圍賽第1場勝仗。自己若有機會上陣都希望參與更多和入球。」

至於暫時排榜尾的柬埔寨隊，領隊兼日本隊名將本田圭佑，昨晚領軍抵港後，今傍晚隨即到將軍澳足球訓練中心閉門操練。香港局勢持續動盪，本田圭佑抵埗後，亦在twitter談及香港情况，表示未如想像中危險：「在香港第2天，外界覺得各處都因為示威而治安惡劣，其實並非全部地方都不安全，我還看到有普通女性帶小童在街上散步。」

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