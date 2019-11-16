【禁藥聽證會】孫楊指藥檢人員沒證明身分　「詆毀我的人超越不了我」 (17:49)

孫楊今晨續於瑞士出席聽證會，為去年涉拒絕藥檢，以及保鑣粗暴對待藥檢人員，完成長達12小時的辯護。這名奧運3金得主在席上強調，去年9月到來檢查的人員沒提供身分證明，又在他提供藥檢樣本期間偷拍。世界反禁藥組織方面則稱，藥檢人員欲帶走樣本時，遭孫楊團隊反抗，包括打破樣本玻璃瓶及撕碎藥檢表格。孫楊的母親亦有上庭為兒子辯護，席後在傳媒鏡頭面前痛哭，表示兒子一直嚴守禁藥條例，更因此十多年來都沒食過豬肉。

孫楊其後接受訪問，相信聽證會有助還他清白，又指世界反禁藥組織會從中汲取教訓，令以後規則更公平。被問及是否覺得遭其他運動員詆毀，他稱：「至少我想現在詆毀的的人，應該短時間內超越不了我，所以我想這個可能就是強手的一個煩惱吧。」他又稱，不會在意外界聲音，只會專注以成績回應。

孫楊於去年9月被指拒絕藥檢，其保鑣涉用鐵鎚打破樣本玻璃瓶。世界反禁藥組織因國際泳聯拒罰孫楊，提告至國際體育仲裁法庭，雙方於是在網上直播下舉行聽證會。據報若孫楊敗訴，世界反禁藥組織要求禁賽期介乎2年至8年，判決預料在一個月公布。

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