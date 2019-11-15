【羽毛球】連續兩日越級挑戰成功　李卓耀掃走安賽龍闖香港賽4強 (21:26)

世界排名第27的李卓耀，今年僅在新加坡公開賽躋身8強，本周回歸主場過關斬將，繼昨日爆冷淘汰世界排名高20位的中國隊星將石宇奇後，今面對另一種子球手、丹麥的安賽龍。李卓耀首局初段落後，但扳平6：6後，連取3分拉開優勢，先取一局21：14。安賽龍在換邊後數度領先，一度拉開4分差距，不過坐擁主場之利的李卓耀沉着應戰，在不絕於耳的打氣聲中連取4分追平，雙方其後梅花間竹得分，最終李卓耀險勝21：19。這名東道主球手跪地振臂慶祝，又激動揮拳，最後指着左胸上的區旗答謝球迷支持。

上屆戰至4強才負予日本隊好手西本拳太，寫下在香港賽的個人最佳成績，如今再次奪牌，李卓耀歸功主場威力：「在主場有信心亦有壓力，但也令我興奮起來；多謝觀眾為我加油，更是第一次有球迷為我舉牌，令我在落後時能逐分追回來。」

李卓耀直言比去年頭腦更清晰、更冷靜，而明日4強對非種子球手施里簡夫，亦要嚴陣以待：「今日對手是前世界冠軍，比我高一個頭，有幾球殺下來時，我真的被嚇到。即使下場不是種子球手，但我的排名幾乎是主賽圏裏最低，仍要全力衝擊。」

世界排名第13的施里簡夫今對中國隊一哥諶龍，惟作為5號種子的諶龍在落後一局13：21 後，宣布因傷退賽，並表示未知會否如期出戰下月在廣州舉行的世巡賽總決賽。

至於港隊混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪，則以兩局17：21不敵中國隊21歲新晉組合何濟庭/杜玥，8強止步。阿雪賽後稱，以往兩度敗予對手，今日亦被針對弱點狂攻反手，但會收拾心情備戰未來兩周的韓國及印度公開賽，續爭取奧運積分。

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