【歐國盃外圍賽】英軍7:0狂數黑山出線　史達寧回應祖高美斯被嘘:是我的錯 (19:37)

卡尼在這場英軍第1,000場國際賽中，先後於18、24和37分鐘建功，加上阿歷士張伯倫開齋、拉舒福特錦上添花、黑山守將蘇法蘭拿下半場擺烏龍，以及譚美阿巴謙埋齋兼在國際賽開齋，以7：0大捷，歷來第9次打入決賽周。

此役焦點是「叉頸」事件主角之一祖高美斯。他於70分鐘入替時被一些主隊球迷「開汽水」。史達寧賽後在Twitter表示：「我為看到隊友因我犯錯而被噓感到難受，祖沒有做錯任何事。他度過難捱的一周，卻仍能繼續埋頭苦幹。我承擔所有責任，並接受後果。」主帥修夫基亦說：「球員是團結的，全部球員不應被嘘，所有球員都為此失望。祖沒做錯，我較早前已清楚解釋。」

與英軍攜手晉級是次席捷克隊，他們主場以2：1挫科索沃隊。同日出線的還有H組榜首法國隊和次席土耳其。「高盧雄雞」憑後衛華拉尼在35分鐘扳平，前鋒基奧特於79分鐘射入12碼，主場以2：1反勝包尾的摩爾多瓦隊，賽後9戰得22分，與土耳其分別多第3的冰島隊6分和4分。

B組的葡萄牙隊雖有基斯坦奴朗拿度（C朗）戴帽，助球隊主場以6：0大破立陶宛隊，續排次席，但只領前第3的塞爾維亞隊1分，葡軍下仗作客盧森堡隊需取勝才能出線；B組「一哥」烏克蘭早在上輪比賽已提早兩輪出線，而迄今已有10支球隊躋身決賽周。

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