【拳擊】曹星如選拔賽取港隊資格　明年2月爭入奧：雖難但會盡力 (15:49)

香港拳擊總會今日於北河街體育館舉行選拔賽，職業賽不敗拳王曹星如出戰57公斤級別，以5：0輕取對手鄧創文出線，昔日師弟潘啟情及蔡凌楓亦有撐場，賽後星如成為觀眾「集郵」目標。時隔約十年再重返北河街擂台，他稱：「這讓我想起了當年征戰業餘賽，是如何的懶散，也提醒我要急起追回一切。」曹星如離開職業拳壇後休養多時，近一年在中國、台灣等地征戰，早前亦首度出征歐洲汲取經驗，準備明年2月出戰奧運亞洲區外圍賽。

距離夢想之旅最後一步，他稱：「像芬蘭的比賽，出拳密度不及對手，即使準繩度較高，最終也要落敗。這是我急需改善的地方，也要勤練移動步法，再敏捷點，避免遭對手打中。」被問及入奧信心，他先是嘆一口氣：「很困難，但距離外圍賽仍有兩個月，路仍很遠，自己會盡全力去改善。」星如表示，要待拳總安排，希望出外集訓及比賽，汲取更多經驗。奧運亞洲區外圍賽明年2月在武漢上演，屆時將57公斤級別將決出6個名額。

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