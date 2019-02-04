【世界盃外圍賽】國足負敘利亞納比辭職　新華社：中國足球應卧薪嘗膽，接受20年坐冷板 (15:29)

國足昨於世盃外圍賽A組，作客以1：2不敵敘利亞隊，賽後4戰得7分續居次席，被榜首的敘利亞隊拉開至5分差距之餘，亦僅以得失球差力壓同分的菲律賓隊守住次席，出線形勢不樂觀。而賽後主帥納比更在記者會上突然宣布辭職，並在翻譯員未複述完他的說話便起身憤然離開。對此內地網民普遍表示不滿，認為對方對國足並不上心，亦有人將矛頭指向中國足協。而事後中國足協發聲明稱已接納對方的辭職，並為球隊落敗向外界致歉。惟聲明錯用「差強人意」（意即尚能令人滿意）來形容球隊表現不濟，被內媒及網民批評，有網民更嘲諷中國足協「只有小學文化水平」。

事實上，納比在今年1月離開國足後，曾表明希望重返歐洲執教國家隊，不過他在3月出席國家主席習近平於意大利的國事訪問場合後，曾指對方「稱讚我為中國足球的努力」，其後便傳出其重返國足的消息，及至5月，他終落實回歸國足任教，年薪達2100萬鎊（約2.13億港元），是世界第一高薪的國家隊教練。任內他主張以入籍兵提升國足即戰力，在今次的世界盃外圍賽，更是破天荒有入籍兵列陣。

對於目前國足亂局，新華社撰文指國足的核心問題在於人才匱乏及體系孱弱，指望大牌教練及入籍兵都難以協助球隊殺入世界盃決賽周。而文章又認為中國足球應卧薪嘗膽，接受10至20年坐冷板（低潮）的定力，按足指引打好根基，擴大足球人口，完善青訓系統及推進職業聯賽市場化改革。

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