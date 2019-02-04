【世盃外】領港足主場守和巴林　MVP葉鴻輝：為下周鬥柬埔寨添信心 (23:53)

賽後當選今仗最佳球員的葉鴻輝稱，盼表現能為港人帶來正能量：「始終不是贏波，但作為球員可以做的不多，唯有在場內搏盡，為球迷踢場好波。」阿輝直言下仗劍指3分：「除了友賽約旦隊，印象中未在大賽守和西亞隊，一定有助提升信心，希望下周對柬埔寨隊，迎來今屆世盃外首場勝利。」

至於25歲壽星仔梁諾恆，以首場大港腳正選兼踢足佳場慶祝生日，他稱一切天公作美：「去年生日未獲出場機會，感激主教練信任我這個從未踢過A級賽的球員，決定是需要很大勇氣。賽前我說要踢場好波給香港人看，現在算是兌現承諾，展望下周可擊敗柬埔寨。」

今仗在麥柏倫麾下首上陣的，除了梁諾恆及基奧雲尼，還有22歲翼鋒鄭兆均，幾乎踢足全場兼不斷嘗試突破的他，完場前即使筋疲力盡也希望主開角球，表現拼盡。雖然較今年9月迎戰伊朗隊，入場大數少逾9000人，但「均仔」稱球迷打氣聲搭夠，「氣氛當然沒上仗那麼好，但也感受到球迷落力打氣，很慶幸有這班球迷支持，自己踢起來也特別熱血。」

上季獲選港超最佳青年球員之一的鄭兆均，效力理文第2季憑季初出色表現終入選大港腳，繼今年9月世盃外對伊朗隊後備入替上演「地標戰」，今晚對巴林隊終首次正選，他稱：「很難忘，還替港足爭到分，自己表現合格吧，可以再做好點。」同為標準流浪出身及22歲的閘衛徐宏傑，已站穩港足正選，鄭兆均也稱甚欣賞對方，讚傑仔在中甲後技術明顯提升不少。

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