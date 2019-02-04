【世盃外】「光復香港」口號中作戰　港足半場0:0巴林　球迷22分鐘悼周梓樂 (21:09)

香港近日局勢不穩，多處堵路致交通擠塞，今仗賽前有約30至40名防暴警察及交通警在場外維持交通秩序。港足有今日生日的華人中堅梁諾恆，聯同翼鋒鄭兆均，首次為大港腳正選上陣，37歲老將基奧雲尼亦時隔逾一年，重為港足披甲任單箭頭。

球迷在賽前仍有噓國歌，聲勢較此前更大，之後開賽一眾球迷隨即高歌《願榮光歸香港》，並高舉各類橫額，有寫上「光復香港」，也有球迷高舉寫有阿拉伯文的橫額。

面對上仗擊敗亞洲一哥伊朗隊的巴林隊，港足上半場穩守突擊，11分鐘，客軍開出角球，首在麥柏倫麾下上陣的梁諾恆捨身擋球，而另一名「地標」港將鄭兆均，亦在多次快速反擊中嘗試過人，甚為活躍。

22分鐘，全場為上周五逝世的科大生周梓樂，站立默哀一分鐘，亦有人高舉大型白色橫額悼念。28分鐘，港足尋得一次機會殺入敵方禁區，惟未能起腳攻門。巴林隊今仗面對港足密集防守，鮮有射門及命中龍門機會，戰至41分鐘一次傳中近門起腳，也被港足葉鴻輝快速反應瓦解，港足半場成功守和0：0。

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