【港羽賽】鄧謝配主場重返8強　李卓耀港中戰爆冷挫石宇奇　 (20:55)

世界排名13位的港隊組合，前日在首圈以直落兩局過關後，今日迎來硬仗，面對世界排名高7位的陳炳順/吳柳螢。這對左手配首局表現慢熱，與對手比分一直咬緊，最終刁時贏22：20。進入次局，鄧謝配追平6：6並反超前，其後一直保持優勢，再取一局21：15，打入8強。

阿雪表示對次局發揮感滿意，即使首局一度處於下風亦未感壓力：「可能我們已習慣打逆境波，亦相當熟悉對手，所以深知有機會一分一分追回來。」下輪大有可能硬撼中國隊勁敵王懿律/黃東萍，阿雪直言將是硬仗：「他們實力強橫，一分都不會放過，所以不能再這麼慢熱，希望明天開局已能追上對手的速度。」她又表示對今日入場人數感意外，感激球迷支持。

此外，肩負男單最後希望的新星李卓耀，面對3號種子石宇奇，首局輕勝21：9，次局打至刁時後險勝26：24， 明日迎戰丹麥隊名將安賽龍，力爭連續兩屆闖入4強。另一中國隊星將林丹，則以直落兩局21：14、21：11不敵丹麥隊的安杜臣，9站世巡賽未能突破16強。

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