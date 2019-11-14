【輪椅羽毛球】港隊一哥陳浩源傑青身分發聲　促港府回應訴求 (15:45)

陳浩源與另外5名應屆傑青，包括香港中文大學眼科副教授任卓昇、伊利沙伯醫院外科副顧問醫生鄭敏樂、香港首名印度裔註冊社工Jeffrey Andrews等，今早就近月社會狀况發表公開信。信函題為「六位本屆傑青對香港的寄語」，因應本周在大學校園的衝突，極度關注警方使用的執法手段，對青年受傷感到非常痛心，並呼籲：「我們強烈呼籲警方在執行職務時，恪守進入大學校園的有關程序，並保持克制，避免使用不必要及過度的武力，確保青年人的性命安全。同時我們希望青年人保持冷靜，避免雙方對峙情緒蔓延，使仇恨破壞了我們所愛的家園。」

信中亦寄望社會賢達不論理念和立場，盡最大努力保護下一代，促請政府解決社會困局：「我們亦促請特區政府以政治方式解決政治問題，回應社會多數人的訴求，盡快成立獨立調查委員會，以和平理性解決社會爭議，恢復社會秩序及溝通，走出當前困局。」

34歲的陳浩源為香港首名輪椅羽毛球運動員，目前於殘疾羽毛球WH2級男單世界排名第2，去年亞殘運及今年世界賽均奪得銀牌；目前亦是香港浸會大學體育及康樂管理學士生。

聯署公開信如下：

香港是我們成長的地方。看到這數個月以來的社會撕裂，尤其於這星期在各個大學校園及區內所發生的激烈衝突，對學生及青年人的執法手段，使無數青年人受傷，我等感到非常痛心。

作為動盪時代的「傑青」，我們對於社會事務及青年人的福祉，絕對責無旁貸。就香港警察近日在各大學校園內的武力行動，我們表示極度關注。我們強烈呼籲警方在執行職務時恪守進入大學校園的有關程序，並保持克制，避免使用不必要及過度的武力，確保青年人的性命安全。同時我們希望青年人保持冷靜，避免雙方對峙情緒蔓延，使仇恨破壞了我們所愛的家園。

青年人是香港的未來，我們懇請社會各界及各社會賢達，能盡最大的努力去保護我們的下一代，不論他們的理念和立場。我們亦促請特區政府以政治方式解決政治問題，回應社會多數人的訴求，盡快成立獨立調查委員會，以和平理性解決社會爭議，恢復社會秩序及溝通，走出當前困局。

聯署人＊(以筆畫順序）Mr. ANDREWS, Jeffrey Alterin、任卓昇教授、伍桂麟先生、陳君洋先生、陳浩源先生、鄭敏樂醫生

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