【歐國外】英軍和波即出線　史達寧無緣隊史千仗　修夫基稱處罰正確 (17:36)

英格蘭vs.黑山 now601/661台 周五凌晨03：45

A組榜首的三獅出線形勢大好，賽前卻爆出球員內訌，史達寧因此無緣英軍隊史第1000場比賽。祖高美斯前日操練時，右眼下臉頰仍有傷痕，疑被史達寧的飾物刮傷。史達寧事後已遭領隊修夫基處罰，周五凌晨無份出戰，但仍可留隊；修夫基強調處罰正確：「除了球員的福祉，我也要做正確的事，助整個團隊走往正確方向。」

據報利物浦會方亦對祖高美斯受辱而震怒，《每日郵報》更指今仗停賽的佐敦軒達臣，原本今日才需報到，但前日現身操練欲當和事佬，修夫基亦承認陣中資深球員非常落力團結隊友。

不過，《鏡頭》指部分球員不同意處罰，認為修夫基反應過激，而英足總亦不應公開事件。而另一英軍球員丹尼路斯則向《talkSPORT》表示，類似事情只是足球日常：「沒什麼大不了，我們知道有事發生，也明白當事人的安全和感受最重要。但在我看來，這國家的足球世界每天都發生這種事。」

此外，放力愛華頓的中場戴爾夫因腿後腱傷患退隊，連續兩個國際賽期缺陣，已返回愛華頓治療，領隊修夫基決定不作補選。

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