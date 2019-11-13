【世盃外】明晚迎巴林毋懼球場安全　主帥麥柏倫：保證球員為港足拚盡 (20:52)

香港vs.巴林 香港大球場 周四晚上20：00開賽 票價：$180/40

近日香港連接爆發嚴重警民衝突，多區亦受堵路導致交通持續擠塞。港足對巴林隊的世盃外亞洲區次圈C組賽事，今日傍晚如常舉行賽前記招及操練；香港足總賽前亦未有收到巴林隊申請改到中立場或延期比賽。

港足主教練麥柏倫在記者會上亦稱，相信賽事可如常舉行：「上仗主場對伊朗隊的氣氛及香港球迷支持都是美妙的，我希望明晚能再次出現同一情景，我保證球員會為穿上港足球衣而拼盡，帶給球迷快樂。」對手巴林隊主教練蘇沙亦僅稱，只關心球隊備戰及能否取勝而回，不擔心球場安全問題。

足總主席貝鈞奇接受查詢時表示，世盃外屬國際賽，能否繼續舉行或閉門，都需交由國際足協決定。他補充，雖難評估近日突發情况，但指足總在8月時已去信亞洲足協，承諾加強球場保安，並以今年9月中主場對伊朗隊為例，球賽最終有秩序地舉行，相信球迷入場會全心為港足打氣。

有別此前賽事，明晚香港大球場售票處不設單場門票及套票的換票服務，球迷如網上購票，事前需到全港各區的通利琴行等共35個購票通自動取票機領取，詳情可到足總網頁了解。據悉，今仗已售出約6000套門票，預售銷情較對伊朗隊時理想。

而港足本月兩場主場世盃外賽事，均被網民編入抗爭活動的「香港人日程」，除了明晚對巴林隊，還有下周二對柬埔寨隊。有球迷網上發起「願贏波歸香港」活動，呼籲入場球迷明晚一仗上半場開賽一刻、半場休息跟下半場開賽時，合唱《願榮光歸香港》。本地球迷組織「波台黐線佬」，則發起在賽事22分鐘，停止打氣並默哀1分鐘，同時繫上黑絲帶或臂纏黑紗，悼念上周五離世的22歲香港科技大學學生周梓樂。

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