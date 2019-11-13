【港羽賽】伍家朗主場首圈止步　李卓耀過關舉五字手勢　盼為港人爭口氣 (22:06)

伍家朗與世界排名高1位的基丁，繼上周福州賽後再於首圈交手，但未能乘上周勇態，反而先輸16：21。他次局回勇，11：9的一板網前扣殺贏得大量掌聲，在「香港加油」的打氣聲中以21：17扳平。然而，他賽後承認第3局失誤較多，對手發揮較上星期更放得開，最終決勝局以較大比數的21：11落敗，未能再挫對方。他承認近日社會衝突有影響備戰心情：「今年球迷可能會比往年相對少人，但我比賽時候也聽到有很多球迷打氣。始終香港是我們屋企，不願意見到這些事（衝突事件）發生」。港隊兩個月招攬前國手杜鵬宇為教練，家朗稱雙方仍在磨合，但感覺自己比起去年有進步，世界排名第9甚至比個人預期更好，對奧運資格感樂觀。

另一男將李卓耀則擊退泰國隊球手，成為男單16強獨苗。他賽後一手舉起五字，一手舉行一字，又稱希望可以為港人爭口氣。師兄黃永棋面對6號種子、另一印尼隊主力祖拿坦，先「刁時」贏22：20，但力戰下連輸14：21、13：21反負。丹麥隊名將安賽龍輕取衛冕的孫完虎，與中華台北隊的周天成晉級，後者早前表達對香港局勢的關注，今日險勝日本球手後，再指向觀眾席大喊加油。

而在女單，張雁宜面對上屆冠軍奧原希望，落後12：21、0：11下，因右腳筋腱問題退賽。兩邊腳跟至小腿均有肌貼的她指近期賽事頻密，過去兩星期傷患加劇，不能勉強跟上對手節奏，亦未決定本季最後兩站會否參賽，「要好好商量，究竟是專心治理，還是再打再試下」。「黑妹」葉姵延則直落兩局9：21、14：21，不敵韓國隊新星安洗瑩，其餘今日上陣的雙打組合亦未能突破首圈，令今日取勝的李卓耀，與混雙的鄧俊文/謝影雪成為港隊唯一晉級球手。

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