【傳奇落幕:圖輯】37歲韋拿季後掛靴 料任美國次級聯賽班主 (16:10)

神戶勝利船今午突然召開記者會，事前僅稱公布球員去向，今季加盟的韋拿與球會社長三木谷浩史一同現身，宣布日職球季結束後退役：「我希望在足球離開自己前，自己先選擇離開。但今天不是退役的日子，我希望與球隊一同打入天皇盃決賽，並取得冠軍。」他亦眼泛淚光稱，這是跟家人商量後作出的決定，感激神戶球迷及多年隊友恩尼斯達的支持，並強調不是未能再比賽才掛靴。勝利船打入天皇盃4強，下月21日與清水心跳爭入決賽，聯賽則尚餘3場。

韋拿今季為神戶上陣26場聯賽入12球，在射手榜排第5位。韋拿生涯效力過西甲薩拉戈薩、華倫西亞、巴塞隆拿及馬德里體育會，三奪西甲冠軍及贏得1次歐聯，2014年轉投美職紐約城，2016年獲選美職最有價值球員，並曾外借至澳職墨爾本城；2005年起代表西班牙隊的他，是國家隊史上首席射手，上陣98次入59球，協助「鬥牛軍」贏得2008年歐洲國家盃及2010年世界盃冠軍，是08年歐國盃金靴獎得主。

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