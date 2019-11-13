【世盃外】壽星梁諾恆勢以華人中堅身分擔正　盼踢好波讓港人暫忘不快 (22:47)

效力富力R&F的梁諾恆，上季入選港足明星選舉最佳11人，近年均有恆常入選港足決選，但除了去年10月作客友賽印尼隊，後備入替僅7分鐘，之後在東亞錦標賽外圍賽，以及麥柏倫領軍的4場賽事，他都未獲派上陣。明日25歲生日的他，有望在港足得到一份生日禮物，或首次正選上陣伙拍羅素鎮守防線，抵禦巴林隊進襲，他亦稱已準備好挑戰：「希望協助港隊至少搶得一分。」

港足今仗傷兵滿營，麥柏倫透露，除了左閘丹尼停賽，中場鞠盈智已因傷退隊，大軍僅得22人。而隊長黃洋及中堅艾里奧的傷勢仍屬疑問，上陣成疑。

巴林隊方面，今年3月起由葡萄牙籍教頭蘇沙領軍，現於世盃外C組以2勝1和得7分保持不敗，包括上仗主場1球擊退亞洲一哥伊朗隊，僅得失球差不及伊拉克隊暫列第2。球隊周日抵港後，先後到斧山道運動場等場地操練，陣中不乏好手，包括在世盃外已入兩球的中場亞拉斯活，以及在捷克聯賽落班的前鋒靴南。明日C組另一場為伊朗隊作客大戰伊拉克隊。

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