【香港羽毛球公開賽】謝影雪重臨紅館克服受傷陰霾　伙鄧俊文闖混雙16強迎好開始 (19:19)

世界排名第14位的「左手配」鄧俊文/謝影雪，今日於紅館上演的香港站混雙首圈出擊，面對中華台北隊的李哲輝/許雅晴，首局初段連番被追平後，以21：17驚險取勝，第2局站穩陣腳後以21：11輕取對手，打入16強。首局贏得吃力，阿雪否認是因上屆受傷陰影：「復出以來打了不少比賽，多少擺脫了受傷的陰影，首局是因球場背景顏色改變，適應得較慢，換邊後才找回狀態。」

二人棄戰上周的澳門站留力主場一戰，阿雪慶幸選擇正確，不致如上屆因賽程過密而受傷。俊文則表示狀態只達七成，盼周四對戰6號種子、大馬的陳炳順/吳柳螢，能夠加快上力：「今仗開局明顯不是水準發揮，令比數咬得很緊，希望之後比賽可以用衝擊的心態去打，效果或會更好。」

男單方面，世界一哥桃田賢斗在明日登場前，今日宣布因傷退賽。而港隊一哥伍家朗明晚出擊，在首圈硬撼印尼隊名將基丁安東尼，力求繼上周法國賽再挫對手，打入16強。另一港隊男將黃永棋今日亦連過兩關，從外圍賽晉級男單主賽圈。

其他報道：【NBA:有片】柏加舉行榮休儀式 9號戰衣永久高掛馬刺主場

其他報道：【單車世盃】李慧詩掛兩金凱旋傷勢無礙 毋懼局勢礙月底主場出戰：安全最重要