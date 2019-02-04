【歐國外】欲向英軍隊友祖高美斯「叉頸」兼有肢體接觸　史達寧被罰無緣迎戰黑山 (19:41)

史達寧與祖高美斯在日前英超交鋒末段曾發生摩擦和推撞，之後同向英軍報到，卻發生史達寧欲「叉頸」事件，他其後在社交網Twitter證實「與祖高爾曾口角。事情已解決……事件只維持5至10秒……就讓我們聚焦在周四的比賽。」《每日郵報》報道指祖高美斯和英軍已接受史達寧的道歉。惟英足總發表聲明證實，因這次風波，史達寧下仗迎戰黑山隊不會被派上陣，但有望下周日另一場歐國外作客科索沃隊復出。英軍只要打和黑山隊，便可提前出線決賽周。

史達寧近季狀態大勇，今季各項賽事已為曼城入14球，去季也協助曼城成為英格蘭本土賽事「三冠王」，是去季雙料英格蘭足球先生得主，他去年夏天甚至成為英軍獲得世界盃殿軍的功臣之一。他迄今在國際賽上陣55次入12球。另外，由於阿士東維拉門將湯希頓小腿受傷，英軍主帥修夫基已以錫菲聯龍門甸恩軒達臣作替補。

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