【NBA:有片】柏加舉行榮休儀式　9號戰衣永久高掛馬刺主場 (17:48)

「法國跑車」柏加在1999年於家鄉法國展開球員生涯，至2001年於選秀會以首輪第28位獲馬刺選中登陸NBA，效力馬刺17年間，與鄧肯及真路比利合組「GDP」三巨頭，助球隊贏下4座總冠軍，其中2007年奪冠一屆，柏加更榮膺總決賽最有價值球員（FMVP），登上事業高峰。近年因傷已漸漸退居後備的他，終在去年夏年離開馬刺，轉投夏洛特夏蜂，至今夏退役。

這名6屆入選明星賽的馬刺名宿，在母會今早主場不敵灰熊的賽後，舉行榮休儀式，意味他昔日的9號戰衣，將永久高掛在AT&T中心，成為球隊史上第10位獲榮休的球員。柏加在發言時特別感謝恩師普波域治，坦言對方「令自己的人生有很多衝擊，我視你為我第二個爸爸」。而他亦不忘感激鄧肯及真路比利等昔日戰友、球迷，以及家人多年來在旁支持着他。

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