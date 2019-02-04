【單車世盃】李慧詩掛兩金凱旋傷勢無礙　毋懼局勢礙月底主場出戰：安全最重要 (16:51)

港隊過去分別在白俄羅斯及蘇格蘭比賽，李慧詩兩度衛冕，延續爭先賽18個月長勝，不過在凱林賽兩站都未獲前三，今行在格拉斯哥更於次圈炒車出局。今日Sarah與隊友返港，右臂貼着膠布的她，表示意外是「一方面不好彩，一方面反應不來，有少少蠢」，未能預判前車收慢，但感恩工作人員翌日的協助。她的手、膊頭與臀部分別擦傷，大腿捱撞後也有少少腫，但傷勢不嚴重。提到何以帶傷下仍能在爭先賽揚威，她說：「汲取上次奧運（2016年奧運凱林賽次圈意外）經驗，今次帶傷比賽是有信心好多。」

世界盃下一站將本月29日於將軍澳單車館上演，Sarah希望社會能安定，又稱：「世界盃對運動員來說不是最重要，最重要都是大家的安全，還有希望件事能盡快解決。」她自己希望未來兩星期調整後，主場之戰會特別提防德國隊的後起之秀，凱林賽則以試戰術為主。男子麥迪遜組合梁峻榮/張敬樂則繼續力爭奧運資格，他們指一眾強敵奧運年明顯狀態提升得較快，亦刺激到自己遇強愈強，希望月尾主場能獲獎牌。世界盃香港站門票已開售，票價$30至$200不等，詳情可於ucitrackworldcup.hk瀏覽。

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