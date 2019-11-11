【意甲】祖雲挫AC續居榜首　卡比路撐沙利換走「黑面」C朗 (21:50)

34歲的C朗於55分鐘被沙利調離場，取代他的保羅戴巴拿，其後在77分鐘接應阿根廷同胞希古恩傳球攻入奠勝球，除令祖雲達斯續當意甲「一哥」外，也保持聯賽不敗。然而，C朗繼上周中歐聯分組賽作客勝莫斯科火車頭後，再次被換走，當他昨仗離場時再次面露不悅，之後逕自返回更衣室。有意大利傳媒報道，這葡萄牙籍球星甚至比賽未完結，已私下離開。

沙利說：「C朗這陣子膝部不舒服。我與他並無問題。由於他的情况不太好，所以我們得感謝他的上陣和付出。球員被換出感到憤怒是正常的。」對於C朗私自離開球場，沙利回答道：「不尊重隊友？我不知道。」73歲的意大利名帥卡比路支持沙利的做法：「C朗是偉大的冠軍級人馬，這是毋庸置疑的，但此際他並非處於最佳狀態，被調出是正常事情。」

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