【世盃外】港足周四主場硬碰巴林隊 門將謝德謙獲重召　「冀球隊以表現給香港人正能量」 (20:45)

港足將於周四晚上8時在香港大球場對巴林隊，以及下周二對柬埔寨隊。港足昨晚公布決選，今午在將軍澳足球訓練中心開操。今次名單中，有老將射手基奧雲尼及門將謝德謙，首獲港足主教練麥柏倫徵召。

近季表現穩健的謝德謙，對上一次入港足決選已是兩年前10月友賽老撾隊，雖今年6月友賽中華台北隊時也曾入初選，但最終因傷退隊，之後再沒入選，令南區主帥鄭兆聰也曾替他抱不平。如今重返港足，這34歲門將稱，知道每場賽事只有一個龍門位置，能否上陣非重要，最重要是可幫助球隊：「每個球員都會想出場比賽，但不能有私心，防線默契也需時建立，要以球隊利益行先。我希望以自己經驗，幫助正選門將、隊友，包括陣中的年青球員。」

近期香港社會氣氛沉重，謝德謙承認心情也受影響，「坦白說，大家都不想看到這樣的事發生，但我相信支持香港足球的球迷會繼續入場，希望可以帶給球員能量，我們也透過比賽表現，帶給開心和正能量回饋給他們及香港市民」。

時隔一年重返港足、本月底將37歲的基奧雲尼說，非常高興再次得到機會可代表港足，參與操練感覺新鮮及享受。他笑言，過去多年在本地聯賽及近季表現，已證明自己實力，「我不喜歡解釋，而是直接在場上展示我可做到什麼」。

港足主帥麥柏倫坦言，周末剛有本地盃賽，不少球員需作恢復，球隊離比賽僅得明天一課是完整操練，「這不是理想的備戰，有些國家在世界盃外圍賽前一周，是不會有比賽。」他補充，今次大軍徵召多一人至24人，原因是希望對巴林隊將停賽的丹尼續隨隊操練，但他承認，昨日比賽觸傷腰部的隊長黃洋，傷勢情况屬一大問號，明日將作詳細檢查，才知悉他能否趕及出戰周四賽事。

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