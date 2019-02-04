【英超】阿諾特兩犯手球無判12碼　紅軍挫曼城遙領8分　摩連奴及堅尼撐能奪英超 (18:19)

英超今季引入VAR後，爭議不絕於耳，這場紅藍大戰亦不能悻免。開賽僅5分鐘，利物浦右閘阿諾特疑禁區內犯手球，但球證未有吹停；「紅軍」隨後反擊，根度簡禁區解圍，皮球卻落在法賓奴泰華利斯腳下，他禁區外遠射破網。VAR其後出動，發現曼城的貝拿度施華及阿諾特先後手部觸球，而最終亦判入球有效，利物浦得以領先，曼城球員卻為未獲12碼而錯愕。13分鐘，穆罕默德沙拿接應安德魯羅拔臣傳中頂入，利物浦半場以兩球領前。

易邊後6分鐘，紅軍隊長佐敦軒達臣右路傳中，伏兵遠柱的沙迪奧文尼衝頂得手。上半場曾射中柱的曼城守將安祖利奴，在78分鐘助攻予貝拿度施華，為曼城破蛋追成1：3落後。阿諾特其後再成焦點，史達寧83分鐘禁區內傳球，「省」中阿諾特的左手，球證目擊後示意比賽繼續。利物浦最終維持3：1勝果，在主場連續45場不敗，而軒達臣則為紅軍第250次在英超上陣，為隊史第6人。

哥迪奧拿在阿諾特疑兩度犯手球後，在場邊大表不滿，舉起兩隻手指示意今場兩度漏判手球，至於賽後與球證奧利華握手時，更鄭重地說「感謝」對方，並憤然回答傳媒道：「去問球證，還有那些負責VAR的人，不要問我。」他坦承敵軍有表現，但亦力撐麾下：「我只想談己隊這次發揮，真的太好，可算是至今最好的一場。」

相關報道：【英超】馬迪爾獻兩助攻 曼聯3:1挫白禮頓彈升第7 傳艾馬利獲阿仙奴100%支持

其他報道：【單車】李慧詩掃走炒車陰霾稱霸爭先賽 兩站共奪兩金凱旋迎香港站