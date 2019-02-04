【西甲:有片】久保建英取西甲開齋入球　自言「夢想成真」　日本網民讚「傳奇的起點」 (17:54)

今夏由FC東京轉投皇家馬德里的久保建英，季前賽與另一巴西新星洛迪高高斯表現出色備受注目，惟前者及後被外借至馬略卡，而後者則留隊在皇馬迅速上位。即便如此，久保在馬略卡初期表現不俗，近期陷入低潮的他，昨在迎戰維拉利爾出任正選，於11分鐘博得12碼，由隊友於兩分鐘後射入領先。戰至24分鐘，久保一次反擊後腳妙傳，隊友祖安沙斯特里後上接應呈半單刀，再橫傳予阿歷斯菲巴斯博得對方門將禁區內犯規再獲12碼，由丹尼洛迪古斯建功拉開比數。下半場客軍由艾拔圖摩蘭奴於48分鐘博得12碼，由辛迪卡索拉操刀追近比數。不過4分鐘後，久保禁區外冷箭「省」中對手後破網，取得生涯西甲首球，終助球隊以3：1力克維拉利爾，結束3場不勝走勢。

賽後他坦言：「我實現了其中一個重要的夢想，但我仍需繼續努力去提升自己。」他又指此仗是他加盟新東家以來最好的一場賽事，自評10滿分有9分。而日本傳媒今亦大篇幅報道這名西甲史上最年輕入球的日本球員，不少網民都為此雀躍，期望他可成為國際球星，有人指「這是成為傳奇的起點」，亦有人認為「若非教練經常排錯陣，他應該更早已有這表現」。而有日本球評家認為，久保在技術層面毋庸置疑，但對抗性仍有待提升，又認為馬略卡的主守踢法，加上中前場久缺可做地面配合的技術型球員，原本已不利久保發揮。

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