【港足】港足決選世盃外24人　時隔一年重召老將射手基奧雲尼　東方5將落選 (20:39)

港足24人決選中，6名前鋒分別為基奧雲尼、夏志明、陳廣豪、艾力士、辛祖及孫銘謙，相比30人初選名單，落選的6名球員中，有5人效力東方龍獅，分別為翟廷峯、馮慶燁、曾錦濤、徐德帥及李嘉耀。傑志門將王振鵬亦落選，由表現出色的冠忠南區門將謝德謙取代。

另邊廂，港足U18今晚在U19亞青盃外圍賽K組最後一仗，憑張廣然及劉家喬各建一功，2：1反勝東帝汶隊，最終以3戰勝和負各一得4分排第3完成賽事，無緣爭取最佳次名晉身決賽周。

至於今晚另一場高級組銀牌8強同樣出現大比數賽果，和富大埔憑楊賜麟、勞高、辛祖、陳文輝及陸志豪各入一球，在旺角場以5：1大勝標準流浪，晉身4強將鬥理文。

倒戈的大埔後衛楊賜麟，今仗攻入時隔逾兩年來首個入球，更交出助攻，入球時也露出難以置信的表情，他說：「其實是想傳中的，估不到最後傳入龍門內。入球都算是對流浪的尊重吧，因為是該隊栽培我，我能入球證明他們培育的球員也有能力。」對於主教練之一郭嘉諾離隊，「賜B」稱即使只共事3個多月，但指對方很有感染力和盡責，即使在內地讀教練課程或離隊後，仍不忘拍片分析對手，並關心球員如何發揮出特點，「他是瘋狂的教練，短時間內已感受到他是難得一遇的教練，球隊會繼續延續他的瘋狂足球，他最喜歡」。主教練馮凱文則稱，仍在物色有專業教練牌照教練，以取代郭嘉諾離隊的空缺。

港足24人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、謝德謙 (冠忠南區)、袁皓俊 (理文)

後衛：羅素 (河北華夏幸福)、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文 (傑志)、徐宏傑 (梅州客家)、羅拔圖、梁諾恆 (富力R&F)

中場：鍾偉強、黃威 (東方龍獅)、陳俊樂 (廣州富力)、黃洋、鞠盈智 (傑志)、鄭兆均 (理文)、陳肇鈞 (冠忠南區)

前鋒：艾力士 (大連一方)、陳廣豪、夏志明 (冠忠南區)、基奧雲尼 (富力R&F)、辛祖、孫銘謙 (和富大埔）

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