【高級組銀牌】傑志1：5慘負理文衛冕失敗　開季6場不勝　吞12年來本地賽最大敗仗 (18:11)

近况低迷的傑志，今仗在元朗大球場出戰續陣容不整，中堅艾里奧因傷只列後備，另一中堅李毅凱不入大軍名單，需由隊長黃洋繼續客串中堅，聯同首為球隊上陣的霍斌仁，以及右閘賓紀文鎮守防線。門將王振鵬續列後備。理文則有中堅列斯奧復任正選倒戈。

理文於12分鐘由左閘余沛康把握傑志守將失位，後上先開紀錄。得勢不饒人的理文，在31、33及41分鐘，分別由余煒廉及基華尼頓梅開二度，連入3球下將比數擴大至4：0完上半場。

換邊後，傑志換入射手盧卡斯及鄭展龍傾力反撲，並於52分鐘由洛迪古斯「破蛋」，但盧卡斯於63分鐘一次爭頂時向理文中場顏樂楓批肘，球證吳超覺直接出示紅牌驅逐離場。踢少1人的「藍鳥」其後無力追近比數，戰至補時2分鐘，更被理文射手尼迪利妙射埋齋，終以1：5慘敗。理文晉級4強後，將對和富大埔及標準流浪之勝方。

3屆港超盟主傑志，今夏改由波斯尼亞籍教頭施利斯高域領軍後，今季至今各賽事7仗僅1勝4和2負，勝率僅14.3%。而今仗除了是傑志在港超成立以來，在本地聯賽最大敗仗，「藍鳥」對上一次最大比數落敗，已追溯至2007年12月，在港甲以0：5大敗予南華。該仗「少林寺」憑「野人」迪天奴「大四喜」，助大勝一場。

賽後傑志隊長黃洋表示，顯然對賽果不滿意，尤其在上半場防守表現差勁，呼籲一眾隊友糾正心態，反思問題重新振作，又指賽果不能反映兩隊實力差距，「要相信自己，如果懷疑隊友和教練，球隊一定會散，幸下半場球隊的表現，仍可帶出一些正面元素」。傑志會長伍健則稱，暫未有計劃易帥。

理文主教練陳曉明稱，在球隊上場聯賽作客1：5大敗予富力R&F後，喜見麾下精神面貌未受影響，踢出齊心的表現。他稱，經上季磨合及新球員加盟後，球隊進攻模式已變得更清晰。

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