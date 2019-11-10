【桌球】吳安儀凱旋　信已掃走質疑尋回信心　為近期如坐過山車心情落淚　 (21:30)

安儀昨日在IBSF業餘世界賽，於決賽反勝老對手勒查露，時隔9年再成為業餘世界冠軍。她今隨港隊由土耳其回港，指今次冠軍是得來不易的強心針，一度落淚：「我覺得今年球技進步了，但之前比賽成績未能反映出來。這12個月，也想過是否無法再贏這個錦標，或者任何一個大賽錦標，是有質疑過的。」安儀指看了前世界一哥施比的一個訪問，提及對方近期打破逾1年錦標荒，自己有得著，之後會努力重奪世界一姐后座，及繼續出戰不同男子賽事。

18歲小將潘正潮上月尾猝逝，正值港隊出戰今次賽事。安儀承認團隊上下都難過，但教練與隊友互相支持而捱過難關，今日再表示要將錦標獻給他。潘正潮生前好友張家瑋則決定遷出體院宿舍。他憶述與對方認識3年，轉全職後更出雙入對，為方便練波，一同申請宿位，今次出發前數天才正式入伙，形容潘對桌球有執着：「他無時無刻都可能分享一些桌球的資訊，給我們一起談論，看得出他很熱愛桌球這項運動。」這名港隊新星今屆賽事殺入8強，本周轉戰挑戰巡迴賽，繼續爭職業資格。他希望帶着潘正潮的遺願，「可能將他的照片擺在cue盒，去英國練波，一齊去比賽」。

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