【英超】阿仙奴敗走李城4戰不勝　37年聯賽首12仗最差開局　艾馬利帥位高危 (16:39)

阿仙奴今仗變陣改用3後衛，並續以奧斯爾支援前線，但佔主場之利的李斯特城攻勢更旺盛。尼迪迪上半場射門中柱彈出，最終由隊友射手占美華迪68分鐘攻入其本季第11個英超入球，並在75分鐘助攻中場占士麥迪臣，為「狐狸」鎖定2：0勝局及取得四連勝下，在曼城明晨作客利物浦前升上次席，阿仙奴則4場不勝，續以17分排第6，亦創下自1982/83年球季後，最差頂級聯賽開季12場成績。

總結由上季初艾馬利接手後，「兵工廠」近50場聯賽取得87分，較之前50場，雲格領兵下少1分。球隊今仗僅8射1中，球迷將矛頭直指艾帥，但他希望球迷克制：「我跟球會說了，需保持冷靜和耐性，等我們重建信心。我接受掌聲，亦接受批評。我們落敗，他們難過是很正常的。」

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