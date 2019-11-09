【高級組銀牌】8強賽打出火三將領紅　9人東方1:0挫南區晉級 (20:37)

東方在上月港超以1球不敵南區，被打破今季不敗身，今仗在13分鐘第一個攻門即由艾華頓先開紀錄。27分鐘出現爭議一幕，東方快開罰球，迪高連環施射後破網，但在球隊慶祝入球後，球證何煒昇才聽取旁證建議，最終判這名中場越位在先而食詐糊，判決令雙方球員變得急躁。32分鐘，艾華頓倒地控球時疑被南區中堅列文從後踢中，雙方職球員立即衝前爆發衝突，混戰中東方中堅基頓出手令南區前鋒查維斯倒地，最終球證向列文及基頓出示紅牌，兩隊10人應戰後「埋牙」場面更多，東方翼衛李嘉耀在完半場前犯規兩黃一紅被逐，令東方餘下9人迎戰下半場。

不過，東方多名「堅家軍」球員可勝任多個位置，換邊後以梁冠聰退後改任中堅，鍾偉強及翟廷峯分別改任左閘和右閘。南區則先後換入前鋒夏志明及高美斯力求扳平，但多次攻門均未能射破門將葉鴻輝的十指關，反觀東方快馬艾華頓的反擊極具威脅，迫得4名南區球員攔截而領黃牌。84分鐘，迪高射門被謝德謙擋出下，守住一球勝局完場。東方晉級後，將於聖誕節舉行的4強大戰富力R&F。

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東方主教練李志堅大讚麾下搏命，並認為球證在上半場判詐糊的決定「或有點混亂」，對此他也不理解，更笑言：「不知是否加了VAR？」客串左閘、尾段拚盡防守的鍾偉強笑稱，「香港球員特色是多樣化，可勝任多個位置。」他續道，上月不敵南區後，球員感到很不忿，加上球證的判決，激發了隊友不易認輸要搏到最後。

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