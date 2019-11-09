【高級組銀牌】基奧雲尼絕殺率富力先闖4強　盼表現換重返港足機會 (17:49)

面對富力以伊高沙托尼為首鋒線，飛馬今仗在青衣運動場排出5後衛陣式，港足前隊長陳偉豪續正選，並以首次在職業聯賽正選的19歲門將羅境曦把關。富力在8分鐘即有黃金機會，倒戈的後衛方栢倫右路遠射中柱彈出。12分鐘後，射手廸布尼與林志堅在禁區內組織，但遲遲未能起腳。飛馬憑羅境曦多次撲救，半場力保不失。

換邊後富力續取主導，68分鐘，守將謝家強一記遠射中楣，盧均宜門前車身補射不中目標。73分鐘，富力終打破僵局，基奧雲尼接應傳中頂成1：0。4分鐘後飛馬一次快速反擊，佐佐木周快門將周煜辰一步起腳，但被中堅艾瑪臣在門前及時護空門。戰至83分鐘，飛馬憑後備入替的查理士熨射遠柱扳平。富力在最後階段圍攻，終在補時5分鐘，再由基奧雲尼接應地波傳中，在門前撞射絕殺。富力率先晉身銀牌4強，將遇稍後東方龍獅與冠忠南區之勝方。

本月25日將滿37歲的基奧雲尼，早前時隔約一年再次入圍港足初選，23人決選名單將在明晚公布，港足主帥麥柏倫今仗有做座上客。基奧雲尼表示，球隊上季未能奪標，壓力不小，故他今季為球隊非常努力，並同時等待港隊徵召：「我今天做到我的工作，現在只需休息，再等待結果。」他承認，對上月落選港足名單感失望，但接受教練決定。港足過去多仗攻力疲弱，他稱有信心肩負入球責任：「港足有力擊敗柬埔寨隊全取3分，球員需以最好表現回應主場球迷。」港足將出戰兩場世界盃亞洲區外圍賽，包括下周四對巴林隊及本月19日對柬埔寨隊。對於連續兩仗完場前失手，飛馬主帥文彼得稱「足球就是這樣」，但感動球員賣力，表現團結。

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