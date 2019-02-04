【歐霸：附精華】曼聯3蛋贈柏迪遜　偕些路迪及西維爾等5隊出線　麥湯米尼傷出　 (15:42)

曼聯今仗以格連活特、拉舒福特與安東尼馬迪爾掛帥，3人終各入1球，以3：0擊退柏迪遜，於L組3勝1和得10分，多對賽較差的第3球隊柏迪遜6分下，篤定晉級。紅魔全場14射7中，領隊蘇斯克查指今場是樣板：「這令我相當滿意。我們試過多次領先1：0而未能勝出，但他們在學習，今天表現對他們具指標性。」惟中場麥湯米尼傷出，後日英超鬥白禮頓上陣成疑。同組阿爾克馬爾則作客5：0大炒艾斯坦拿，只落後曼聯兩分，出線形勢樂觀。

另外，蘇超班霸些路迪藉補時入球，在E組作客意大利以2：1絕殺拉素。西甲雙雄A組西維爾及H組的愛斯賓奴亦大勝晉級，但C組的基達菲作客1：2不敵巴素利。G組格拉斯哥流浪則2：0挫波圖，與F組阿仙奴、I組真特及K組狼隊等出線在望。

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