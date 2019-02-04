【意甲】巴神遭種族歧視風波續發酵　不獲布雷西亞激進球迷支持　大哨：種族主義等同犯罪 (17:00)

布雷西亞周日作客維羅納以1：2敗陣，賽後解僱主帥哥連尼，由意大利隊名宿格羅素接掌。是役助布軍破蛋的巴神，在建功前一度因主隊球迷模仿猴子叫聲而將皮球踢向觀眾席，約5分鐘後才重新比賽，賽後包括維羅納主帥祖歷及身為意大利力量黨（Forza Italia）黨員的維羅納市長，均認為巴神未有遭受歧視。布雷西亞激進球迷在聲明中，除批評巴神自大目中無人外，更支持早前因公開指巴神並非意大利人，而遭愛隊禁止入場11年的維羅納球迷。該聲明同時指，種族歧視是政客「製造恐慌」的藉口，目的是要製造輿論打壓反對派。

曾於意甲征戰的法國隊名宿杜林呼籲，意甲賽會必須正視種族歧視問題，所有拒絕承認有關問題存在的人應被禁賽。而曾效力米蘭雙雄的巴西隊名宿朗拿度，在社交網站發文，指種族主義等同犯罪：「賽會對此應明確表達立場，並予以抵制。對於種族歧視我們還要妥協到何時？足球是廣受歡迎的運動，面對違反體育精神的犯罪行為，我們責任重大。」

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