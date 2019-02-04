【歐聯】拜仁暫代教練地標報捷出線　孫興慜兩球領熱刺取勝　合十向高美斯致意 (20:06)

拜仁日前解僱前帥尼高高華，改由54歲助教費歷克暫代領軍，他今仗棄用菲臘比古天奴，改以湯馬士梅拿伙拍「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基、基拿比及京士利高文攻堅，但至69分鐘才藉「羅拔仔」接應京士利高文傳球打開紀錄，而在88分鐘入替的比列錫則在上陣1分鐘即在歐聯開齋入球，助拜仁以兩球淨勝奧林比亞高斯，賽後4戰全勝得12分，拋離次席熱刺及第3的貝爾格萊德紅星5分和9分，提早出線16強。值得一提的是，「羅拔仔」今季披甲17次獨取21球，今年累積入39球，在歐洲五大聯賽名列前茅，取得36球的巴塞隆拿前鋒美斯則排第2。

費歷克說：「球會目前情况並不容易，我為這場比賽的表現感到高興。我們期待周六德甲主場迎戰多蒙特，此役關乎球員的恢復及備戰功夫。」然而，德國《圖片報》報道，拜仁已就新帥問題與雲格接觸，令這名阿仙奴前帥成為大熱門人選。至於傳言執教的PSG教練杜曹已否認過檔，而之前被指是理想人選的蘭歷克，其經理人稱這名萊比錫前帥暫不會入主拜仁。

同組的熱刺作客紅星，韓國隊前鋒孫興慜日前間接導致愛華頓中場安祖高美斯足踝截斷，但他擺脫內疚感和悲痛，與哈利卡尼合作攻堅，並在57和61分鐘梅開二度，加上中場盧施素及基斯甸艾歷臣各入一球，以4：0大捷。孫興慜此役入球後曾展示合十手勢，祝福安祖高美斯早日康復，並說：「這幾天真的很艱難，獲得球迷及隊友支持，令我明白自己是幸運兒。我真的為那次意外感抱歉，但我必須聚焦球隊，繼續向前。今次是對支持我的人一次正確回應。」

相關報道：【歐聯:有片】兩門將掛彩領紅 曼城險和阿特蘭大 哥帥:不知艾達臣能否鬥紅軍

其他報道：【羽毛球福州賽】伍家朗連闖兩站世巡賽8強 丹麥對手受惠石宇奇退賽晉級