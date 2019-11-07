【歐霸】阿仙奴補時失守錄得4連和　「坦克」赤手空拳抗刀匪片段曝光 (22:20)

阿仙奴今仗仍有已被褫奪隊長的中場格列沙加繼續缺陣，而上仗任隊長的奧巴美揚未有上陣，輪換大半隊改派副選，改由中堅洛賀丁戴上隊長臂章。兵工廠在這場雨戰取得65%控球率，但把握力一般，戰至80分鐘，才由中堅梅斯達菲接應罰球頭槌破網，但全場多達15次射門的甘馬雷斯，在補時1分鐘在一次門前混戰，由般奴杜亞迪扳平1：1，各得一分。阿仙奴今屆歐霸首次失分。賽後4戰10分續居榜首，領隊艾馬利稱，雖未能取得勝利，但球隊仍排榜首才是目標。阿仙奴近期變成「和波專家」，繼兩場英超及英聯盃與利物浦踢成5：5後，今仗歐霸於法定時間再和一場。

另外，阿仙奴兩名球星奧斯爾及哥拉辛拿斯，今年7月25日下午遇持刀劫匪的案件，兩名疑犯將於明日判刑，從當地警方近日發布相關天眼片段所見，其一疑犯從袋中取出長刀，要求綽號「坦克」的哥拉辛拿斯交出戴着的手錶，並刺了數下其左臂，但後者處變不驚，更赤手揮拳還擊，之後才登上奧斯爾在內的座駕離開。報道指，奧斯爾及其妻子當時感到十分害怕，而兩名兵工廠球員事後去到一間餐館躲避，等待警察到來。

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