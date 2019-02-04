【歐聯:有片】兩門將掛彩領紅　曼城險和阿特蘭大　哥帥:不知艾達臣能否鬥紅軍 (18:28)

「主耶穌」加比爾捷西斯於7分鐘後腳交曼城隊友史達寧先開紀錄，但「主耶穌」其後操刀12碼出界，未能擴大領前優勢，更有艾達臣摩拉斯因肌肉受傷半場退下火線，由哥迪奧巴禾入替。48分鐘，阿特蘭大中場柏沙歷勁頂破網扳平。曼城於73分鐘變陣，由阿古路入替「主耶穌」攻堅，卻有哥迪奧巴禾在81分鐘禁區外踢跌阿特蘭大中場伊利錫，直接領紅，哥迪奧拿之後換走馬列斯，由基爾獲加後備上陣把關，獲加即刻沒收對方的罰球射門，更助「藍月」取得1分，但歐聯三連捷斷纜下，未能提早兩輪出線16強。

門將巴禾被逐，哥迪奧拿稱：「那時比賽尚餘10分鐘，你可猜想將有最惡劣的情况出現。勇敢的基爾獲加當仁不讓，而且他有速度，慶幸他幫助了球隊。」至於艾達臣摩拉斯的肌肉受傷方面，哥帥說：「他在上半場尾段發現不妥。我們不知道他能否在英超作客利物浦時上陣。我們信任哥迪奧巴禾。」曼城其他「十字軍」尚有後衛拿樸迪及辛真高，中場大衛施華則受大腿傷困擾。曼城在英超暫以6分落後利物浦排次席。

相關報道：【歐聯:附精華】車路士連追3球4:4逼和阿積士 白蘭特被逐:我先被侵犯

其他報道：【長跑】原定區選日開賽 UNICEF慈善跑安全為由取消