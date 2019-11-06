【國際賽:有片】日本隊推出新主場球衣　破格設計球迷反應兩極 (21:20)

日本隊今日公布2020/21年度新主場球衣，意味「藍武士」將穿起這件球衣出戰明年主場舉行的奧運。這件新球衣破格地不以單色為主色，混合了深藍、淺藍及白色的花紋，「三間牌」指球衣是以「日本晴空」（日本晴れ）為設計理念，以不同的藍天拼合而成，連成了一幅「天空拼貼畫」，意指每一名日本隊球員和支持者抬頭仰望着天空，共同展望萬里無雲的「日本晴空」，寄望日本隊也如同晴朗的天空一樣，給整個日本帶來希望。

不過，當地球迷對這件新球衣反應不一，有網民表示「這絕對是史上最佳」及「很正面的訊息」。惟亦有人坦言「看得我眼花撩亂」，更有人指「我沒在日本看過這樣的天空......」。這件破格版球衣或令不少球迷想起，近日盛傅曼聯明年初推出的疑似農曆新年版球衣，紅色加上龍紋的設計，引起網民兩極反應，亦同樣成為球衣收藏界的熱話。

另外，日本隊今日亦公布新一期國際賽大軍名單，主帥森保一再次推出兩份名單，分別出戰本月14日在世界盃亞洲區外圍賽作客吉爾吉斯隊，以及19日迎戰委內瑞拉隊的友賽，其中新星久保建英、堂安律及三好康兒等，同樣因入選U22備戰奧運而避戰，森保一又透露友賽陣容較多日職球員，是因為希望在海外效力的戰將，可有更多休息時間，在各自的球會有更好發揮及更多上陣機會。

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