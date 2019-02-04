【歐戰】孫興慜打甩英超紅牌　奧巴美揚取代沙加任廠長　傳利雲度夫斯基下周手術 (19:54)

孫興慜上周英超飛鏟，間接令愛華頓中場安祖高美斯右足踝截斷，後者手術後今晨才出院，料提早收咧。而孫興慜的攔截未直接傷害高美斯，最終熱刺上訴成功，推翻停賽決定，意味他可在下周日對錫菲聯、國際賽後對韋斯咸及般尼茅夫的英超上陣。他亦有隨隊出征貝爾格萊德，普捷天奴稱他的狀態良好，凌晨對紅星一仗仍可上陣。

熱刺暫在歐聯B組以4分排第2，榜首拜仁慕尼黑則3戰全勝，但帥位懸空，今日更有德媒報道射手羅拔利雲度夫斯基一直帶傷上陣。暫代教練費歷克地標戰迎戰奧林比亞高斯前，確認對方大腿需動手術，但未回應是否下周國際賽期間進行。

另一方面，阿仙奴作客葡超甘馬雷斯的歐霸F組比賽，因交通配套問題提前至一日上演。主隊9名傷兵與兵工廠中場沙加繼續缺陣。後者早前涉在被換出時對球迷作不文行為，終被褫奪隊長職務，由奧巴美揚頂上。

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