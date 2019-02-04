【歐聯:附精華】利物浦半力小勝亨克重返榜首　下月拆隊兼戰聯賽盃世冠盃 (18:30)

利物浦宣布向足總申請賽事改期失敗，對阿士東維拉的聯賽盃續於12月17日上演。惟紅軍之後一日便要在卡塔爾出戰世冠盃4強，對手將是艾薩德、中北美冠軍蒙特雷或大洋洲冠軍Hienghene Sport其中一隊。即使領隊高普早前稱不想分A、B隊，但會方指即使情况不理想，但屆時會同時有兩個班底出戰兩項比賽。有報道便列出球迷即使早一天完場即出發去機場，第2日也只能在賽前勉強趕到卡塔爾，高普在今晨歐聯賽後亦表示，不知教練團等的安排。

利物浦今晨收起沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴等，仍憑韋拿杜姆與阿歷士張伯倫入球，以2：1小勝一度扳平的亨克。另一場薩爾斯堡新星艾寧夏蘭特早段射入12碼，攻入今屆個人第7球，打破魯爾及基利安麥巴比的青年球員單季紀錄。主隊拿玻里則憑夏榮羅辛奴遠射逼和1：1，但主帥安察洛堤缺席賽後記者會，避談會長迪羅倫迪斯日前的批評，令管理層與職球員不和傳聞續升溫。

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