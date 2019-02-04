【歐聯:附精華】車路士連追3球4:4逼和阿積士　白蘭特被逐:我先被侵犯 (15:03)

車路士今仗先因譚美阿巴謙解圍踢入自己龍門落後，但隨即由佐真奴費路12碼扳平。惟昆斯普美斯的頭槌、杜辛泰迪治罰球中柱再反彈阿列沙巴拿加入網，與雲迪碧克近射，令阿積士55分鐘領先4：1。車路士之後由艾斯派古達尾柱建功追近，更因一次攻勢令兩名敵衛被逐。

阿巴謙被戴利白蘭特禁區外鏟跌，但球落在赫臣奧度爾腳下被判得益。後者施射擊中祖爾韋特文的左臂，最終球證洛基（Gianluca Rocchi）在69分鐘向白蘭特與韋特文出示各自的第2張黃牌，兼判罰12碼。佐真奴再操刀得手，加上19歲青訓右後衛列斯占士補中，成為「藍戰士」歐聯最年輕入球球員。車路士74分鐘扳平，艾斯派古達4分鐘後再次破網，但VAR指阿巴謙手球在先入球無效。兩隊末段未能把握奠勝機會，終賽和4：4。兩隊賽後與反勝里爾的華倫西亞，同4戰得7分。

車路士領隊林柏特賽後稱，自己也無法解釋今場最終賽果，直認經歷了最瘋狂的其中一晚：「我們試過和利物浦賽和4：4等等，但今次還有紅牌與VAR。」「林伯」希望傷出的中場美臣蒙特無大礙，又質疑下半場得4分鐘補時的決定，「預期大約是10分鐘」，只好接受和局。

被逐的白蘭特則表示：「球證與VAR團隊如要補判罰，應該看到我先被（基斯甸普列錫）絆跌，而韋特文的雙手也沒伸展。」他與教練坦夏格也斥責道，連同兩周前因被罰爭議的12碼而落敗，執法團隊再次搶去球隊分數。

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