【歐聯】分組賽明晨8場大檢閱　利物浦巴塞主場擺陣 (23:00)

F組：巴塞隆拿vs.布拉格斯拉維亞 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨01：55直播

巴塞在這場歐聯早場前接獲喜訊，翼鋒奧士文尼迪比利及守將烏姆迪迪及時傷癒，進入大軍名單，新星鋒將卡利斯佩雷斯及安素法迪也有機會被派上陣，料迪比利將會與美斯和基沙文一起攻堅，但另一前鋒蘇亞雷斯、中場艾法美路、圖迪保及後衛莫沙華古避戰。

F組：多蒙特vs.國際米蘭 now630/633台、有線603/604台 明晨04：00直播

國米上場歐聯主場勝多蒙特，教練干地今仗賽前揚言續攻，否則只會讓「蜜蜂兵」得益，並稱中場主力史提芬奴辛斯已傷癒，有望上陣協助盧卡古及拿達路馬天尼斯進攻，但證實中場加利亞甸尼、卡華禾艾沙姆及後衛迪岩布斯奧俱無緣披甲。

E組：利物浦vs.亨克 now643台、有線616/656台、無綫MyTVSuper303台 明晨04：00直播

利物浦領隊高普否認曼城主帥哥迪奧拿指沙迪奧文尼愛「插水」的說法，又透露迎戰亨克時，自己不會想及英超下個對手曼城。亨克教頭馬素則表示，絕不是為到晏菲路球場拍照而來，又強調麾下將竭盡所能比賽。

H組：車路士vs.阿積士 now644台、有線602/662台 明晨04：00直播

阿積士教練坦夏格是拜仁慕尼黑新帥候選人之一，但他作客車路士前透露，今季結束前不會離隊，並說：「我極之尊重車路士，但我信任我的球員。當我們團結一致，這90分鐘是有機會凱旋的。這也是我們的目標。」

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