【英超】安祖高美斯足踝手術成功　傳提早收咧　孫興慜被斥殺手 (19:19)

據報孫興慜當日闖禍後精神崩潰，不想面對任何人，既沒理會在場等待他的韓國傳媒，其後也關掉手機，獨自返家與父母會合，熱刺將會為他提供心理輔導，亦由於他的精神狀態欠佳，相信隨隊遠征貝爾格萊德紅星的機會甚微，甚至或無緣本月中代表韓國隊作客黎巴嫩的世界盃亞洲區外圍賽，以及5天後在中立場友賽巴西隊。「太極虎」的葡萄牙籍主帥保羅賓度說：「那場比賽（愛華頓對熱刺）發生的事真是非常不幸。你永遠不願看到有人受到這樣的重傷，但這是比賽一部分。孫興慜要接受事實，繼續向前，我們會盡力協助他。」

雖有支持孫興慜的聲音，包括競爭對手車路士領隊林柏特，但亦有不少網民遷怒孫興慜，以「屠夫」及「殺手」來形容他導致安祖高美斯受創，又指孫興慜的哭泣是「懦夫行為」，更稱「需終生停賽」，以及「不用調查。所有人都看到視像，3.8萬（該仗入座人數）球迷都說罪名成立」。此外，愛華頓亦就孫興慜被網民種族歧視發表聲明道：「我們強烈譴責任何形式的種族歧視，這類行為不能發生在我們的球場、球會、社區或比賽。」

另外，熱刺已為孫興慜的直接領紅正式上訴，所持理由是對方並非蓄意傷害安祖高美斯，球證不應看過後者的傷勢後，將原本的黃牌改為紅牌。若熱刺上訴失敗，孫興慜便會缺席對錫菲聯、韋斯咸及般尼茅夫的3場英超比賽。

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