【劍擊世盃】江旻憓手術後復出　即闖8強續當一姐　盼強化體能迎奧運 (17:52)

香港女子重劍隊周日戰畢世界盃愛沙尼亞站後今午返港，養傷3個月的江旻憓在個人賽打入8強，成為復出國際賽的強心針。她今日隨隊返港時展示滿意笑容，更稱：「賽前只練了4次，教練與治療師都着我抱享受心態，自己也曾為十字韌帶傷勢擔心，打入8強絕對是意外收穫，更沒想過可以保住世界排名。」不過，奧運積分賽倒數4站，她稱今站眼見對手人數增加，而且水平更為激烈，自己不敢怠慢：「醫生說每休息一個月，腳的康復進度可增加20%，所以現階段是先保膝頭，再想一姐席位。下月香港賽相信要棄戰，好好養傷和增強體能，明年最後3站以最佳狀態出擊。」

港隊在今站團體賽16強止步，奧運排名排在11位，爭入前8進軍東京前景未明。18歲的佘繕妡今站個人賽雖打入32強，亦直言餘下賽事會以團體賽優先。對於今日有報道指，明年東京奧運轉播費加價，上屆擁獨家播映權的無綫電視，或會退出競爭，佘繕妡與隊友連翊希、何廸琳均表示，希望今屆直播不會斷纜，佘繕妡稱：「自己在倫敦奧運起每屆追看，是港人支持港隊的機會，特別是港隊近年成績進步，更想藉此讓更多人了解，當然希望可以有媒體直播。」

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