【東京奧運】加國勤練防守學成歸來 港女欖以老帶新周末爭入奧運 (15:09)

港隊本周北上廣州，外圍賽首仗是周六在8強對斯里蘭卡隊。雖然奧運主辦國日本隊免戰，但港隊晉級的話，料4強及決賽仍需撼中國隊及韓國隊。球隊9月時曾出戰亞洲七欖系列賽，在韓國首站得季軍，3站總成績只列第5，無緣下季世界系列賽，之後到加拿大集訓10日。隊長李念殷表示：「雖然亞洲賽有好開始，但綜觀3站失誤都算比較多的，所以加拿大的訓練營除了練防守，也要傳控球等更準確，始終今次外圍賽是一站過。」

女欖徵召的14名球員中，以17歲的西門紫玉（Florence Symonds）與林洛文（Anna Birkett）最年輕，後者更是首度為成年隊披甲。二人齊稱賽前興奮多於緊張，又希望在港隊站穩一席後，可助球隊衝上世界系列賽。去年底上任的主教練莫以恆表示，這兩名U20亞洲冠軍隊成員已準備就緒：「我們感覺到是時候了。如果她們夠好，年齡不應成為障礙。她們可為球隊提供身體對抗的能力。」再次參戰奧運外圍賽的莊嘉欣就覺得，雖然小將要上學而較少同場練習，但平常多傾談，可助她們理解整套戰術。

另外，男子組奧運資格賽於兩周後的11月23至24日舉行，東道主韓國隊將是港隊最大對手。

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香港女子七人欖球隊名單：

李念殷（隊長）、高香慧（隊長）、西門紫玉、歐陽倩怡、岑慧心、陳芷晴、陳穎、潘凱恩、何維銨、藍嘉敏、莊嘉欣、林洛文、李紫婷、謝詠翹