【港超】查理士完場前失機　飛馬補時遭南區逼和　5仗未「開齋」 (22:32)

賽事原定上周六傍晚舉行，最終延期至今晚在香港大球場上演獨腳戲。飛馬有前港腳中堅陳偉豪首次正選；賽前不敗的南區，在上半場與飛馬互有攻勢，南區中場狄卡奧於32分鐘一次遠射，被今場正選的門將張春暉飛身撲出，主隊2分鐘後反擊，大衛拉菲爾在右路施射，被南區門將謝德謙撲出後彈中柱，飛馬中場馬高斯補射再斜出，半場互交白卷。

換邊後4分鐘，今仗任飛馬隊長的佐佐木周，在前場截得南區中堅比圖控球，再射破謝德謙十指關打開紀錄。58分鐘主隊再下一城，李藹軒妙傳後備入替的查理士，後者突破防線射成2：0。2分鐘後南區藉一次罰球攻勢，由高美斯門前追回一球。完場前掀高潮，查理士一次單刀射斜，未能擴大比數下，南區隨即長傳反擊，許宏鋒把握對手中堅陳偉豪及張志勇，與門將張春暉發生誤會下近射扳平，打破逾一年半入球荒的他立即脫下球衣激動慶祝。而查理士之後在最後一擊再次射斜，終雙方打和2：2各得一分。南區5戰9分保持不敗，但錯失機會重返榜首。

飛馬5場聯賽仍未「開齋」，以3分排「尾二」，賽後主帥文彼得顯得相當失望，「看到整班球員這麼努力⋯⋯眼見我執教生涯第一場聯賽3分將到手，在最後2分鐘被人從袋中搶回，真的很失望。」他承認，球隊埋門把握力欠佳，需作檢討，並會鼓勵麾下振作，以迎戰周六高級組銀牌8強對富力R&F。

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