【澳門大賽車】港25車手下周出戰濠江　余錦基：2021年有望復辦Formula E (19:25)

隨着香港汽車會去年加入港協暨奧委會，該會得以首次就澳門大賽車舉行授旗禮，由余錦基及會長李耀培向6名代表車手頒授區旗，包括出戰國際汽聯房車世界盃的黃桂華、謝健良，以及出戰大灣區GT盃的鍾永強、余錦昌、黎俊傑及梁國強。此外，港產前世界一級方程式（F1）實習車手方駿宇將參戰GT世界盃，而剛於意大利戰畢首屆賽車運動會的詹家圖，將先赴東京比賽，再到澳門出戰房車世界盃。

鍾永強早前在資格賽獲第2，將首次出戰大灣區GT盃，他自言已花兩年時間備戰，有信心衝擊頒獎台。余錦基則認為香港車手在澳門房車盃有力和東道主澳門車手較量，可衝擊較高名次。

至於明年Formula E日前落實取消香港站，余錦基表示若香港社會回復安定，有信心可在2021年賽季復辦，又透露已開始和國際汽聯商討延長中環部分賽道。

「澳門格蘭披治大賽車」香港車手名單如下：

國際汽聯GT世界盃：方駿宇

國際汽聯房車世界盃：詹家圖、黃桂華、謝健良、鄧智侖、羅天藩

大灣區GT盃：黎俊傑、梁國強、斐歷嘉道理、陳麒名、潘君臨、曾鈺成、余錦昌、駱志傑、陳健邦、鍾永強、唐逸謙、區柏祥

澳門房車盃：李家禧、潘德俊、張瑛、馮文偉、馮家柱、盧啟邦、曾志剛

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