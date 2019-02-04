【英超】愛華頓中場安祖高美斯右足踝截斷　孫興慜哭崩　今做手術　外界紛表慰問 (18:12)

熱刺今仗於63分鐘憑迪利阿里接應孫興慜的傳送先開紀錄。79分鐘，孫興慜一次從後攔截，愛華頓中場安祖高美斯被踢後失平衡，不幸再被衝來搶球的奧里亞阻截，導致右腳無法卸力下右足踝截斷，場面恐怖，主球證艾堅遜隨即吹罰，並原本打算向孫興慜出示黃牌，但眼見高美斯傷勢嚴重，即改為出示紅牌將該韓國前鋒逐離場，奧里亞則未被判罰。當孫興慜看到高美斯傷勢的後即哭成淚人，對判決已無反應。及後踢多1人的愛華頓終憑辛克杜辛於補時末段建功，逼和1：1完場。賽後熱刺11戰得13分暫列第11，而「拖肥」則以11戰得11分排尾四的第17位。

對於安祖高美斯斷腳，外界紛紛致以慰問，「拖肥」主帥馬高施華稱：「這是很不幸的事，已超越了足球。我們會全力支持他和他的家人，與他們齊心渡過難關。」而辛克杜辛亦坦言球隊上下大受打擊，不少球員感到震驚和沮喪，形容當時不知怎樣安慰安祖高美斯。

熱刺主帥普捷天奴向安祖高美斯致意慰問之餘，亦表達對球證驅逐孫興慜的不滿：「這傷勢絕非孫興慜刻意造成，他亦明顯沒有意圖這樣傷害對方，這張紅牌是不可思議的，我並不認同這判決。」迪利阿里亦謂：「我想在此祝願安祖高美斯平安，這是大家都不想見到的事。但在震驚的同時，我們仍然要保持自己的專業。個人認為這不是孫興慜的錯，我們都知道他是一個好人，他亦為此大受打擊，大哭一場。」

英超賽會事後發聲明解釋判決：「判罰孫興慜紅牌，是從保護球員的角度出發，因這犯規會是導致了後續情况發生的起因。」

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