【港超】東方2:1險勝愉園升榜首　功臣迪高棄巴西國籍盼效港足 (17:41)

東方經過兩場聯賽不勝後，今午作客斧山道運動場，在17及22分鐘憑迪高及慕沙一頂一射領先兩球，愉園於29分鐘由摩域治追回一球，而這名塞爾維亞籍中堅，於下半場一次爭頂碰撞後頭部見紅，需即時包紮及送院治理，及後雙方各有機會但未能增添比數，東方終維持2：1勝果完場。傑志在另一場有林恩許先開紀錄，主隊流浪雖於74分鐘有謝偉俊兩黃一紅被逐，但戰至補時5分鐘有安達博得12碼並親自中鵠，終逼和傑志1：1。傑志賽後4戰6分排第5，愉園及流浪同得4分，分別排第7及8。冠忠南區明晚將作客香港飛馬爭返回榜首。

31歲東方防中迪高，今季4次聯賽上陣入兩球，來港居滿7年的他透露，已放棄巴西國籍，待收到當局確認信，以完成取得特區護照程序，期望明年初正式成香港人替港足上陣。東方主帥李志堅稱，今季各港超隊實力平均，再無容易應付的賽事。愉園主帥鮑家耀說，經過多場賽事，反映球隊一眾青年球員有力應付港超，故往後踢法會再進取點。他又稱，今仗雙方踢到「高Q大棍」，完全沒組織，「對方作為強隊也這樣一直長傳急攻，如果香港足球這樣踢，我覺得不會有進步。」

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