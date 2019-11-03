【意甲】國米反勝博洛尼亞力迫祖雲　盧卡古平朗拿度入球紀錄 (20:17)

國米是役續由盧卡古及拿達路馬天尼斯掛帥，半場與對手互交白卷。換邊後主隊憑羅拔圖蘇利安奴的入球先拔頭籌，國米隨即換入馬泰斯雲仙奴及簡達華加強攻勢，並由盧卡古在75分鐘破網扳平。補時階段馬天尼斯在禁區內被絆跌博得12碼，盧卡古操刀得手，助球隊以2：1反勝全取3分。國米賽後9勝1和1負得28分，以1分落後榜首的祖雲達斯位列次席。

是役有兩球進帳的盧卡古，以9球位列射手榜次席，並追平球隊名宿朗拿度在1997/98球季的紀錄。該季朗拿度同樣在首11輪意甲賽事攻入9球，最終全季取得25球下助球隊贏得聯賽亞軍。盧卡古賽後稱：「我很高興助球隊全取3分，但我只是26歲，仍有很多東西需要學習，並與所有隊友一起進步。」另邊廂，主隊博洛尼亞在聯賽吞下兩連敗後，再傳有意簽入剛戰畢美職季後賽的伊巴謙莫域，以增強攻力。球隊總監沙巴天尼稱：「伊巴謙與教練米赫洛域關係融洽，所以加盟球隊並非沒有可能，我們會盡力讓這成真。」伊巴謙莫域現效力美職球會洛杉磯銀河，惟無緣助球隊晉級今季美職季後賽決賽，合約亦將於12月屆滿。這名38歲前鋒曾效力祖雲達斯、國際米蘭及AC米蘭，在2006至09年效力國米期間，便曾與當時擔任球隊助教的米赫洛域共事。

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